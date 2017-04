Erdoğan'a Yaptıkları Halıyı Hediye Etmek İstiyorlar

EKBER TÜRKOĞLU - Afganistan'dan 1982 yılında göç ederek Tokat'a yerleşen Türkmen aileleri, sevgilerini göstermek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın fotoğrafını işledikleri halıyı kendilerine armağan etmek istiyor.



Afganistan Türkleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Rahime Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendileri ile yakından ilgilendiğini söyledi.



Erdoğan ile Tokat'a geldiğinde ve İstanbul ile Ankara'da randevu alarak görüştüklerini belirten Kahraman, "Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman sorunlarımızla ilgilenmiştir. Biz Türkmenlerin birçok sorununu çözmüş, her konuda bize yardımcı olmuştur." dedi.



Türkmenler olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve ailesini çok sevdiklerini dile getiren Kahraman, Erdoğan ve eşinin fotoğrafını 1 metreye 2 metre ebatındaki halıya nakşettiklerini anlattı.



Halıyı Erdoğan'a hediye edeceklerini söyleyen Kahraman, "En kısa zamanda Cumhurbaşkanımızı ziyaret etmek istiyoruz. Ziyaretimizde de halımızı kendisine hediye edeceğiz." diye konuştu.



Kahraman, her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini vurgulayarak, "Türkmenler olarak Cumhurbaşkanımıza ve ailesine dua ediyoruz. Türkmen kardeşleri olarak kendilerini Tokatımıza davet ediyoruz. Mahallemize gelerek Türkmen pilavımızı, tandır ekmeğimizi yemeye, yeşil çayımızdan içmeye davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın ziyareti bizlere gurur verir." ifadelerini kullandı.