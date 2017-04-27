AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, "Recep Tayyip Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilmeli" dedi. CRI Türk'te soruları cevaplandıran Mehmet Metiner, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye politikasında mültecilere gösterdiği insani yaklaşımı ile ilgili Nobel Barış Ödülü alması gerekmez mi? sorusuna, "Recep Tayyip Erdoğan'ın barışçıl politikası ile milyonlarca mülteciyi ülkemizde ağırladık. Bunu herhangi bir Avrupa ülkesinin lideri yapmış olsa idi o ülke liderine Nobel Barış Ödülü verilirdi" cevabını verdi.



Metiner, Evet'e saygı duymayanların demokrasiye saygılarının olmadığını belirterek, "Referandum bitti. Milli irade tecelli etti ama hala Türkiye'yi referandum sürecinde tutmak isteyen siyasi partiler ve çevreler var. Bunlar ülkeye kötülük yapıyor. Ben 15 Temmuz'da kendini ölmüş sayan bir insanım. Yaşadıklarım Allah'ın bir lütfu. Siyasi beklenti içinde konuşan biri değilim yüreğimin sesiyle konuşan biriyim.Atatürk ile ilgili bir alıp vermediğim yok, bir düşmanlığım da yok. Sosyal medyada dolaşan "Anıtkabir yıkılmalıdır" dediğimi iddia edenleri ispata davet ediyorum. Böyle bir lafım yok. Sadece FETÖ'cüleri değil, bu ülkeye ihanet içinde olanlarında kökünü kurutacağız. CHP Avrupa Konseyinde bu ülkeye yaraşır bir tutum sergiledi. Amerika'da Trump'ın kıl payı seçimi aldığı biliniyor ama kimse Trump'ın meşrutiyetini tartışmıyor. Fransa'da Cumhurbaşkanı adaylarından yüzde 20 civarında oy alanlar. İkinci tura kaldı. Demek Kılıçdaroğlu Fransa'da yaşıyor olsa ikinci turda seçilen Cumhurbaşkanını gayrimeşru ilan eder. Keşke Zeki Müren'in dediği gibi sevgi toplumuna dönüşebilsek. Farklılıklar olabilir, olmalı da. Bu bizim zenginliğimiz ama birlikte Türkiye olduğumuzu unutmamalıyız. Birbirimizi sevmeliyiz, saymalıyız. Demokratik tepki doğaldır ama tahammülsüzlüğün nefreti üzerinde oturan bir tepki demokratik tepki değildir. AKPM'nin kararı siyasi bir operasyondur. Biz bu kararı asla tanımıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde anayasalar toplumun bütünü tarafından kabul edilmemiştir. 1 Mayıs'ı resmi tatil eden Ak Parti iktidarıdır. Dostluğa ve bahara yakışır bir şekilde kutlamalar yapılmasını gerektiğine inanıyorum" dedi.



(İHA)