Erdoğan'a Madagaskar Devlet Yüksek Nişanı Verilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, tarihinde sömürgecilik lekesi olmayan, böylesi büyük bir utançla yaşamak zorunda kalmayan bir ülkedir. Göreve geldiğimiz 2002 yılından bu yana, bu mirasın hakkını vermeye çalışıyoruz." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina tarafından Madagaskar Devlet Yüksek Nişanı takdimine ilişkin törenin görüntüleri Cumhurbaşkanlığınca basınla paylaşıldı.



Görüntülere göre Erdoğan, törende yaptığı konuşmaya, kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlik için teşekkür ederek başladı.



"Madagaskar'ın en önemli devlet nişanının şahsıma tevcih edilmesinden duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Bu nişanı, şahsıma değil milletime almış kabul ediyorum." ifadesini kullanan Erdoğan, Madagaskar devletine ve halkına en derin şükranlarını iletti.



Nişanın iki ülke arasındaki dostluğun ve iş birliğinin sembolü olacağına inandığını ayrıca nişanı Madagaskar'ın, Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirme konusundaki samimiyetinin bir tezahürü olarak gördüğünü dile getiren Erdoğan, aynı iradenin, aynı kararlılığın Türkiye'de de bulunduğunu vurguladı.



Türkiye'nin, Madagaskar ile ilişkilerini her alanda "kazan-kazan" ve karşılıklı saygı temelinde geliştirmeye hazır olduğuna işaret eden Erdoğan, 2010'da Türkiye'nin Madagaskar'da büyükelçilik açması ve 2015'in Aralık ayında THY'nin seferlere başlamasının bu yöndeki iradeyi gösterdiğinin altını çizdi.



"Aynı desteğin güçlenerek devam etmesini diliyorum"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madagaskar'ın sahip olduğu yer altı zenginlikleri, tarıma elverişli arazileri, su kaynakları ve turizm imkanlarıyla gerçekten büyük bir potansiyeli barındırdığını söyledi. Ayrıca Doğu Afrika'nın giriş kapısı durumundaki coğrafi konumuyla ülkenin bölgedeki stratejik yerine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:



"Madagaskar'ın bunları değerlendirme noktasında attığı adımları takdirle takip ediyoruz. Bir ülkenin kalkınmasında demokrasiye, barış ve istikrara kavuşmasında elbette liderlik çok önemlidir. Değerli dostum Hery, bu noktada çok büyük emek sarf etmektedir. Ancak liderlerin başarılı olabilmeleri için halkının onlara destek vermesi, uzlaşı içinde yaşama iradesini göstermesi gerekir. Ülkede 2013'ten beri başta cumhurbaşkanlığı seçimleri olmak üzere genel ve yerel seçimlerde Malgaş halkı bu iradeyi net bir şekilde göstermiştir. Bu anlamda gösterilen sağduyudan ötürü tüm Madagaskar halkını tebrik ediyorum. Önümüzdeki kritik dönemde aynı desteğin güçlenerek devam etmesini diliyorum. Şüphesiz uluslararası toplumun da Madagaskar'ı yalnız bırakmaması, gereken her türlü desteği vermesi önem arz etmektedir."



Erdoğan, Madagaskar'ın geçen yıl başta Frankofoni Zirvesi olmak üzere birçok uluslararası ve bölgesel toplantıya başarıyla ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, bu toplantılarla ülkenin artık uluslararası toplumun güvenilir ve saygın bir üyesi olduğunu ispat ettiğini kaydetti.



Bu toplantıların düzenlenmesi sırasında Madagaskar'dan Türkiye'ye iletilen taleplere de değinen Erdoğan, Frankofoni örgütü üyesi olunmamasına rağmen imkanlar ölçüsünde taleplerin karşılanarak Madagaskar'ın yanında olunduğunu anlattı. Erdoğan, bundan sonra da imkanlar kapsamında daima Madagaskar'ın yanında bulunacaklarını ifade etti.



"4 bin 500 Afrikalı öğrenci, Türkiye'de burslarla eğitim görüyor"



Türkiye'nin Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarında önemli bir aktör, tarihsel olarak bu üç kıtada kök salmış ve kalıcı eserler bırakmış bir medeniyetin mirasçısı olduğuna vurgu yapan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



"Türkiye, tarihinde sömürgecilik lekesi olmayan, böylesi büyük bir utançla yaşamak zorunda kalmayan bir ülkedir. Göreve geldiğimiz 2002 yılından bu yana, bu mirasın hakkını vermeye çalışıyoruz. Bu amaçla 2005 yılını ülkemizde 'Afrika Yılı' ilan ettik. Nitekim 2008 yılında Afrika'ya açılım politikamızı başlattık, 2008 ve 2014 yılında İstanbul ve Malabo'da, Türkiye-Afrika ortaklık zirvelerini düzenledik. Madagaskar da dahil olmak üzere bugün 39 Afrika ülkesinde büyükelçiliğimiz bulunuyor. Hemen her ülkede sivil toplum kuruluşlarımız faaliyet gösteriyor, 54 Afrika ülkesinden 4 bin 500 öğrenci ülkemizde Türkiye bursları ile eğitim görüyor. Bu faaliyetlerimizi hız kesmeden devam ettireceğiz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde kendisine bakanların yanı sıra çeşitli sektörlerden 150'yi aşkın iş adamının eşlik etmesinin, bu ülkenin aydınlık ve müreffeh geleceğine inancın bir tezahürü olduğunu söyledi.



Madagaskar'ı ziyaret eden ilk Türk cumhurbaşkanı olarak ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir ufuk açmasını temenni eden Erdoğan, "Bu konuda aynı iradenin Madagaskar tarafında da bulunduğunu net bir şekilde görüyorum." dedi.



Erdoğan, yakın zamanda Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina ve eşi Voahangy Rajaonarimampianina'yı da Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade ederek, kendisini Devlet Yüksek Nişanı ile onurlandıran Madagaskar devletine de teşekkürlerini iletti.



Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.