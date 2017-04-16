Erdoğan'a İlk Tebrik Azerbaycan'dan
Halk oylamasının sonucunun belli olmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk tebrik telefonu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den geldi.
Halk oylamasının sonucunun belli olmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk tebrik telefonu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den geldi
Kaynak: Dunya.com
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