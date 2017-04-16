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Erdoğan'a İlk Tebrik Azerbaycan'dan
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Erdoğan'a İlk Tebrik Azerbaycan'dan

Halk oylamasının sonucunun belli olmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk tebrik telefonu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den geldi.

Erdoğan'a İlk Tebrik Azerbaycan'dan

Halk oylamasının sonucunun belli olmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk tebrik telefonu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den geldi

Kaynak: Dunya.com

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