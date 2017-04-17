Erdoğan'a 'Evet' Başkanlığa 'Hayır' Diyen 6 İl

2014 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a "Hayır" diyen illerin büyük çoğunluğu durumunu korudu. Aynı seçimlerde Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığını destekleyen 6 il ise, başkanlık sistemini getiren anayasa değişikliğine "Hayır" oyu verdi.

6 İLK 'HAYIR' DEDİ

6 il, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cumhurbaşkanlığı seçimlerinde verdiği desteği 16 Nisan referandumunda geri çekti. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a yüzde 50 ve üzerinde oy veren Ankara, Artvin, Bilecik, Uşak, Zonguldak ve Yalova'da "Evet" oyları yüzde 50'nin altında çıktı.

Ankara cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a yüzde 51,31 ile "Evet" demişti. 16 Nisan'da Ankara'dan başkanlık sistemine çıkan "Evet" oranı yüzde 48,90'da kaldı.

Artvin 2014 yılında Erdoğan'a yüzde 52,62 ile destek vermişti. Referandumda ise Artvin'den çıkan "Evet" oylarının oranı yüzde 47,02'ye geriledi.

Bilecik 10 Ağustos 2014'de Erdoğan'a yüzde 50,9 oy vermişti. 16 Nisan'da ise, "Evet" oylarının oranı 48,96 oldu.

Uşak 'tan Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına desteğin oranı yüzde 50,55'ti. Anayasa değişikliğinde ise, "Evet" oyları yüzde 47,04'te kaldı.

Zonguldak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı yüzde 52,97 ile desteklemişti. Başkanlık sistemi için çıkan "Evet" oranı ise 49,48 oldu.

Yalova 'da ise, Erdoğan'ın 2014'te aldığı oy oranı yüzde 50,2'ydi. Sınırlı da olsa 16 Nisan'da "Evet" oyları geriledi ve yüzde 50'nin altında kalarak, 49,75 oldu.

RİZE'DEN GELEN OYLAR DÜŞTÜ

10 Ağustos 2014'te Erdoğan iki ilde % 80'in üzerinde oy aldı. Bunlar, Bayburt ve memleketi Rize'ydi. 16 Nisan'da her iki ilde de "Evet"e destek yüksek oldu. Bayburt yüzde 81,78 ile en yüksek "Evet" oyu çıkan illerin başında geldi. Rize'de "Evet"e verilen oy oranı ise %75,59 oldu.

Yani, Erdoğan, memleketi Rize'de 2014 yılında cumhurbaşkanı olarak aldığı oylardan daha az oy aldı.