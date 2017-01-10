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Erdoğan, 81 İlin Valisiyle Telekonferans Konuşması Yaptı

Erdoğan, 81 İlin Valisiyle Telekonferans Konuşması Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye de bulunan Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden 81 ilin valisi ile telekonferans görüşmesi yaptı.

Erdoğan, 81 İlin Valisiyle Telekonferans Konuşması Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden 81 ilin valisi ile telekonferans bağlantısı yaptı.

81 İLE AYNI ANDA BAĞLANTI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan merkezden, büyük ekrana yansıtılan görüntüler aracılığıyla 81 il valisi ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, telekonferans bağlantısı sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce ile Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da eşlik etti.

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