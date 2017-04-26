Erdoğan: 6 Nisan'dan Sonra Çok Sürprizlerle Karşılaşabilirsiniz, Onlar da Karşılaşabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk 'sürpriz' açıklamasını Avrupa Birliği konusunda yapmıştı. 23 Mart tarihinde Kanal D ile CNN Türk'ün ortak yayınında konuşan Erdoğan Avrupa konusunda sert mesajlar vermiş ve "Ekonomik ilişkilerimizi devam ettirebiliriz ama bizim siyasi, idari noktadaki şeylerde gözden geçirmeye ihtiyacımız olabilir. Bütün gündemlerin hepsini artık 16 Nisan belirleyecek. 16 Nisan'dan sonra çok sürprizlerle karşılaşabilirsiniz, onlar da karşılaşabilir" demişti.