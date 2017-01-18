Erdoğan: "(17-25 Aralık Operasyonu) Bu Örgütün (Fetö) Kendini Inkar Edilemez Bir Şekilde Açığa...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yargıda Birlik Dernegˆi üyeleri ile bir araya geldiği toplantıda, "17-25 Aralık operasyonunu birileri ısrarla şahsi meselem olarak göstermeye çalıştı, hala da çalışıyor.

Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yargıda Birlik Dernegˆi üyeleri ile bir araya geldiği toplantıda, "17-25 Aralık operasyonunu birileri ısrarla şahsi meselem olarak göstermeye çalıştı, hala da çalışıyor. Halbuki 17-25 Aralık operasyonu yargıyı ele geçirmeye çalışan bu örgütün (FETÖ) kendini inkar edilemez bir şekilde açığa çıkarmasının adıdır." dedi.

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