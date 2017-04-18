Erdoğan Referandum Zaferini CNN'e Anlattı: 1-0 ya da 5-0 Kazanmışsın Önemli Değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN International'a konuştu.

Anayasa değişikliği referandumu hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın referandum sonucu nedeniyle kendisini tebrik ettiğini ve Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinden olumlu sinyaller aldığını söyledi.

"BİRÇOK SORUNU BERABER ÇÖZEBİLİRİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve Türkiye'nin müttefik iki ülke olarak birçok sorunu çözebileceğini ifade etti.

"15 YILDIR DİKTATÖR DİYORLAR"

Referandum sonucunu değerlendiren Erdoğan, şunları söyledi: "1-0 ya da 5-0 kazanmışsın önemli değil, önemli olan maçı almaktır. 14-15 yıldır diktatör ifadesini kullanıyorlar. Burada sandık var, demokrasi gücünü halktan alır. Bu da milli iradedir. Yeni sistem Türkiye'nin demokratik tarihinde bir dönüşümü temsil ediyor."

"GÜLEN'İN İADESİ KONUSUNDA UMUDUM VAR"

Türkiye'nin Fethullah Gülen'in iade talebi konusunda da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fethullah Gülen'in iadesi konusunda umudum var ve bu umudu korumak istiyorum" dedi.