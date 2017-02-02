Erdemli'de Temizlik Seferberliği

Mersin'in Erdemli Belediyesi Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdemli sahillerinde temizlik çalışması başlattı.

Erdemli Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdemli sahillerinin temizlenmesi ve yaza hazırlık kapsamında ilk etapta Çeşmeli-Arpaçbahşiş arası sahil şeridinde çalışmalar başlarken, temizlik seferberliği tüm sahillerde gerçekleştirilecek. Ekipler, çalışmalarda sahilde biriken çöpleri temizliyor. Temizlik çalışmaları Erdemli'de tüm sahil şeridini kapsayacak. Aynı zamanda plajlarda da özel çalışmalar yapılıyor. Açıklamada, plajlarda bulunan taşların toplandığı, derelerden plajlara gelen çöplerin temizlendiği, çevre temizliğinin detaylı yapıldığı ifade edildi.

"ERDEMLİ TURİZMİN YILDIZI OLABİLECEK KAPASİTEDE"

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, Erdemli'nin turizm açısında son derece önemli bir potansiyeli ve konumu olduğunu belirtti. Erdemli'nin hem tarihi hem de doğa güzelliği bakımından son derece zengin olduğunu vurgulayan Başkan Tollu, bugüne kadar mevcut potansiyeli harekete geçirecek yetkilerinin olmadığını, hatta bugün bile bunun kısıtlı olduğunu ifade ederek, hem bireysel anlam da hem de diğer ilgili kurumlarla birlikte ortak çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Şu anda Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Erdemli Belediyesi'nin ortak hareket ettiğini dile getiren Tollu, "Bu kent hepimizin. Bu şehre, bu insanlara en iyi hizmeti vermek zorundayız. Bu anlamda başlatılan temizlik seferberliğini sürdüreceğiz. Erdemli turizmin yıldızı olabilecek bir kapasitededir, fakat belediyemizin tek başına bu potansiyeli harekete geçirebilecek yetkisi yoktur. Bu konuda birçok kuruma önemli görevler düşüyor. Biz belediye olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Diğer kurumlarla da çalışmaya açığız" dedi.

2014 yılında uygulanmaya başlanan büyükşehir yasasından önce turistlik ve tarihi alanların genel olarak kendi sahaları dışında olduğunu, yasadan sonra kendi uhdelerine geçtiğini belirten Tollu, bununla ilgili çalışmalara hızla başladıklarını dile getirdi. Özellikle de Kızkalesi üzerinde durduklarını ve yaptıkları projelerin bunun üzerinden gerçekleştirildiğini kaydeden Tollu, hem Kızkalesi hem de diğer tarihi-turistlik yerleri kapsayacak yeni projelerinin olduğunu da bildirdi. Zamanı geldiğinde bu projeleri açıklayacaklarını ifade eden Tollu, Erdemli'nin ismini en iyi şekilde duyurduklarının ve daha iyi şekilde de duyurmaya devam edeceklerinin altını çizdi.