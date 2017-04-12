Erdemli Sahil Bandı Parkı Yaza Hazırlanıyor

Parkların bulunduğu şehrin aynası olduğuna dikkat çeken Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli'nin en önemli aynasının da sahil bandı parkı olduğunu söyledi.

Erdemli Belediyesi ekipleri sahil bandı parkında hummalı bir çalışmaya imza atıyor. Parkta bulunan ağaçların budama ve bakım çalışmasını yapan ekipler, çim ekili alanlarında biçme ve gübreleme işlerini yapıyor. Göze ve gönle hitap eden farklı çalışmaları ilk olarak sahil parkında vatandaşların beğenisine sunduklarını söyleyen Başkan Tollu, yapılan çalışmaları şöyle sıraladı: "Park içerisinde bulunan trafoları Kastamonu evlerine dönüştürerek güzel bir görüntü ortaya koyduk. Yörük müzesi ziyaret edenleri geçmişe götürüyor. Şehrin estetik görünümü konusunda ilkleri burada sergilemeye devam edeceğiz. Bu bilinçle hareket ederek büyük bir azimle çalışıyoruz. Bu gayretli çalışmalar neticesinde daha yeşil, daha güzel ve daha estetik bir Erdemli ortaya çıkıyor. Erdemli'nin hem görsel hem de fiziki olarak gelişmesi, büyümesi ve güzelleşmesi için gece gündüz çalışmalarımız sürçecek."

Belediye yetkililerinden alınan bilgilere göre sahil bandı parkında yapılan bakım-budama-gübreleme ve yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla vatandaşların yaz aylarında gönül huzuruyla hoş vakit geçireceği bildirildi.

