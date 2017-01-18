Erdemli'de Uyuşturucu Operasyonu

Mersin'in Erdemli ilçesinde okul önlerinde öğrencilere uyuşturucu sattıkları belirlenen 4 kişi, çok miktarda uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı.



Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesi Kargıpınarı, Tömük ve Arpaçbahşiş mahallelerindeki okul çevresinde öğrencilere uyarıcı madde satıldığı yönünde istihbarat alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu bölgede iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. B.D., Ö.S., B.D. ve H.B.'nin gözaltına alındığı operasyonlarda, 345 adet sentetik uyuşturucu hap ile satışa hazır paketlenmiş halde 1 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.



Zanlılardan biri sorgusunun ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 3 kişiden ikisi tutuklandı, biri adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. - MERSİN