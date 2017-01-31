Erdemli'de Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Mersin'in Erdemli Belediyesi, geçen haftalarda meydana gelen yoğun yağmur ve kar yağışı nedeniyle ara verilen sıcak asfalt çalışmalarına yeniden başladı.



Erdemli Belediyesi'nin sıcak asfalt çalışmalarının hava durumuna göre artarak devam edeceği bildirildi. Belediye yetkilileri, şu an çalışmaların Türbe Caddesi'nde devam ettiğini kaydederek, hava şartlarının durumuna göre kısa süre içerisinde aynı anda 5 farklı noktada çalışma yapılacağı ifade edildi.



Konuyla ilgili açıklamaya yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli Belediyesi'nin son yıllarda asfalt konusunda çağ atladığını belirterek, bu konuda son derece iddialı olduklarını vurguladı. Özellikle de sıcak asfalt konusunda 2014 yılından bu yana çok büyük hamlelerde bulunduklarının altını çizen Tollu, "Bizim dönemimizde birçok mahalle, cadde, sokak sıcak asfaltla tanıştı. Erdemlimiz için bu tarihi bir hizmettir. Yollarımızı sağlam yapıyoruz, vatandaşın hizmetine sunuyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek" dedi.



Bazı özel durumlarda çalışmalarda gecikme yaşandığını ifade eden Tollu, dış etkenlere bağlı bu gecikmelerle ilgili şunları kaydetti: "Sıcak asfaltı bir kere yapıp, sağlam bir şekilde vatandaşa armağan etmek istiyoruz. Fakat kentimizde, Türk Telekom, MESKİ, Enerjisa gibi kurumlar da var. Onlar da bu yollarda çalışma yapıyorlar. Kanalizasyon, içme suyu hatları yenileniyor, elektrik, telefon ve internet hatları yollar kazılarak yer altına döşeniyor. Dolayısıyla bunu beklemek zorunda kalıyoruz. Bu dış etkenlerde yaşanan gecikme bizim de yolları yapmamızı geciktiriyor. Bazen de yaptığımız yollar, bizden sonra dış etkenler tarafından çalışma yapacağız diye tekrar kazılıyor ve yollar bozuluyor. Fakat vatandaşın yolu kötüyse, ihtiyacı varsa da bekletmeden en iyisini yapıyoruz. Dış etkenleri uzunca süre beklediğimiz fakat vatandaşın sabrını zorladığı için harekete geçtiğimiz durumlar bunlar. Ne olursa olsun benim vatandaşım hizmetin en iyisini hak ediyor. Biz de Allah rızası için bu hizmetleri yerine getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz." - MERSİN