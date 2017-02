Erdemli'de Parke Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Erdemli Belediyesi, Kumkuyu Mahallesi'nde parke yol çalışmasını sürdürüyor.



Erdemli Belediyesi'nin parke yol çalışmaları devam ediyor. Belediye ekipleri, Kumkuyu Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Yaptıkları tüm hizmetlerin ilçeyi bir adım öteye götürmek için olduğunu söyleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 2009 yılından bu yana parke yol çalışmasında rekor kırdıklarını ifade etti. Erdemli'ye çağ atlattıklarını dile getiren Tollu, ilçenin tüm mahalleleriyle güzel bir görünüme kavuşabilmesi için mümkün olan her yola, her sokağa parke yol ve kaldırım yapacaklarını kaydetti. Bir şehrin en fazla dikkat çeken yönünün şehir içi ulaşım kolaylığı olduğunu belirten Tollu, bunun da ferah ve kullanılabilir yollarla mümkün olacağını söyledi. Parke yol denilince akla Erdemli Belediyesi'nin geldiğini savunan Tollu, "Planlamalarımız çerçevesinde tüm mahallelerimizi parkeyle donatıyoruz. Ekiplerimiz şuanda Kumkuyu Mahallesi'nde. Erdemli'de bulunan 71 mahalle tarihinde görmediği parke yol hizmetine bizimle kavuştu. Erdemli'nin her köşesini parkeyle donattık, donatmaya da devam edeceğiz" dedi.



Tollu, hizmetlerin artarak devam edeceğini vurguladı. - MERSİN