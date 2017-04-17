Erdemli'de Limon Hırsızlığı Operasyonu

Erdemli ilçesinde bahçelerden limon hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu bağımlısı bazı kişilerin Kargıpınar Mahallesi'ndeki bahçelerden limon çaldığı istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı. Şüphelilerin kullandığı belirlenen aracın Sarıyer Mahallesi civarında görüldüğü ihbarı üzerine olay yerine Tömük Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.



Ekipler, tarafından durdurulan araçtaki Ç.C, S.G. ve H.D. gözaltına alındı.



Zanlıların üzerleri ve araçta yapılan aramada 14 kullanımlık eroin ile 6 çuval limon ele geçirildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.