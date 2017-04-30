Erdemli'de "Kutlu Doğum Haftası" Etkinliği

Mersin'in Erdemli ilçesinde Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



İlçe Müftülüğü tarafından bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen etkinlik, Talat Göktepe Çamlığı'nda yapıldı.



Erdemli Kaymakamı Muhittin Pamuk, Peygamberin bütün insanlığa kucak açarak barış ve sevgi öğreticisinin taşıyıcısı olduğunu belirterek, "Peygamberimiz doğru ve güzel ahlakı kendi hayatında bizlere sunmuştur. Örnek yaşamıyla gönüllere hükmederek barış, güven ve vahdet toplumu oluşturmuştur. Bugün de insanlık Peygamber Efendimize ve onun getirdiği prensiplere her zamankinden daha fazla muhtaçtır." dedi.



Erdemli Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu da bu yılki etkinliklerde "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" temasının işlendiğini belirterek, Erdemli'nin Kutlu Doğum etkinlikleriyle anılan bir ilçe haline geldiğini söyledi.



Konuşmaların ardından davetlilere yörük çadırlarında çeşitli ikramlar ile yaklaşık 10 bin gül dağıtıldı.



Etkinliğe, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Takın, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu katıldı.