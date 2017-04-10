Erdemli'de Kur'an Kursları Yararına Kermes

Erdemli İlçe Müftülüğü tarafından ilçedeki Kur'an kursları yararına kermes açıldı.



Erdemli Kaymakamı Muhittin Pamuk, Türbe Caddesindeki Belediye Otoparkı'nda açılışı yapılan kermeste yaptığı konuşmada, Erdemli halkının hayır hasenat işlerinde birbiriyle yarıştığını söyledi.



Kermeslerin halkın desteğiyle yardım için kullanılan çok güzel bir etkinlik olduğunu ifade eden Pamuk, "Kur'an kursları ya da ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerini karşılamak üzere açılan kermesleri açarken ilçedeki esnafları da unutmamak gerekir. Bu yıl kermeslerde bunu gözeteceğiz ve esnaflarımızı da düşüneceğiz. O yüzden bu yıl kermeslerimiz kısıtlı olacak. Kermesin hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.





İlçe Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu ise Erdemli'ye geldiği günden itibaren hayır işinde yarışan hayırseverlerle dolu olduğunu gördüğünü aktardı.



İlçede faaliyet gösteren hafızlık ve diğer Kur'an kurslarının ihtiyaçları gidermek için kermes düzenlediklerini vurgulayan Türkmenoğlu, "Bu kermesimize uzaktan yakından gelen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.



14 Nisan'a kadar açık kalacak kermesten elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim giderleri karşılanacak.