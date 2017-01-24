Erdemli'de 'Kişisel Gelişim ve İletişim Günleri'

Erdemli Belediyesi çalışanları ve kanaat önderleri için 3 gün süren 'Kişisel Gelişim ve Etkili İletişim' seminerleri düzenledi.



Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen eğitimlerin ilki belediye çalışanlarına verildi. Daha sonra vatandaşla birebir iletişim halinde olan limon çiçeği, sosyal işler, basın yayın, özel kalem ve halkla ilişkiler birimi çalışanlarına özel olarak eğitim verildi. Son olarak da muhtarlar, meclis üyeleri, basın mensupları, sosyal toplum kuruluşları, meslek odası başkan ve yöneticilerinden oluşan gurup da eğitime katıldı.



İlk gün 500 kişilik bir katılımla gerçekleşen eğitimde, etkili iletişim ve kişisel gelişim teknikleri anlatıldı. Etkinlik öncesi konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, çağdaş belediyeciliğin gereği olarak değişim ve gelişim eğitimine önce belediye çalışanlarından başladıklarını söyledi.



Konuşmasında gelişimin ve eğitimin önemine sık sık vurgu yapan Tollu, "Kaliteli işlere imza atabilmek için çalışanlarımızın kalitesini arttırmak adına bu tür eğitim seminerlerini önemsiyoruz. Verilen bu eğitimlerle Erdemli, kültürlü bir cazibe merkezi haline dönüşecek. Yaşam kalitesi ve yaşam standardının yükselmesiyle Mersin'in en hızlı büyüyen ilçesinden bahsediyoruz. Bu büyüme, nitelikli bir büyümedir. Bundan dolayıdır ki, Erdemli'de yaşayan herkesin bu eğitimi alması için böyle bir çalışmaya imza attık. Her alanda gelişebilmek için Erdemli Belediyesi olarak lokomotif görevi yapıyoruz. Bilimsel metotlar kullanılmadan çağdaşlığı yakalamak mümkün değil" dedi.



Eğitim seminerine de önce büyük bir aile olan Erdemli Belediyesi çalışanlarıyla başladıklarını dile getiren Tollu, sözlerini eğitimin hayırlı olması dileğiyle sonlandırdı.



Ünlü Kişisel Gelişim Uzmanı ve Yaşam Koçu Rezzan Özdemir tarafından verilen eğitimler, 3 gün boyunca devam etti. - MERSİN