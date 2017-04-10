Erdemli'de Karma Fotoğraf Sergisi

Anadolu Ajansı (AA) Erdemli serbest muhabiri Derviş Çömez, gazeteci arkadaşı Durhasan Şahin ile birlikte ilçede "Yüzde Yüz Erdemli" adlı karma fotoğraf sergisi açtı.



Erdemli Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda düzenlenen açılışa, Erdemli

Kaymakamı Muhittin Pamuk, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli İlçe Emniyet Müdürü Ali Doğan, Mersin Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Erol Yaşar, Erdemli Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu, daire amirleri, STK temsilcileri ve sanatseverler katıldı.



Erdemli Kaymakamı Pamuk, yaptığı konuşmada, Erdemli'de ilk kez düzenlenen karma fotoğraf sergisini hazırlayan gazeteciler Çömez ve Şahin'e teşekkür etti.



İlçenin değişik yerlerinden ve simgelerinden oluşan fotoğraf sergisinde kentin çok güzel bir şekilde anlatıldığını ifade eden Pamuk, "Böyle güzel ve nadide fotoğraflardan el emeği göz nuru serginin yapılmasını sağlayan Derviş Çömez ve Durhasan Şahin kardeşlerimize çok teşekkür eder, devamının gelmesini dilerim. Bu fotoğraflar aynı zamanda güzel ilçemizin tanıtımına da büyük katkı sunacaktır." dedi.





Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da Akdeniz'in incisi Erdemli'nin hızla gelişmesinden mutluluk duyduğunu, bu gelişmelerden bir tanesinin de açılan bu fotoğraf sergisi olduğunu aktardı.



İlçeyi anlatan fotoğrafların gelecek adına da katkı sağlayacağını vurgulayan Tollu, "Erdemli'yi gazeteci gözüyle görmenin mutluluğunu yaşadık. Hani bir söz var 'herkes bakar gazeteci görür' işte biz bu sergide bunu gördük. Gazeteci ve fotoğraf sanatçısı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Gazeteci Çömez ise 45 yıllık gazetecilik hayatında birçok fotoğraf çektiğini anımsattı.



Erdemli'nin kendisi için her açıdan başka olduğunu dile getiren Çömez, "Erdemli'nin kültürü, tarihi, doğa ve sanatlarını andıran 70 fotoğrafı seçerek 'Yüzde Yüz Erdemli' konulu karma fotoğraf sergisini açtık. Yol arkadaşım, gazeteci arkadaşım Durhasan Şahin'e ve buraya kadar gelip, destek olduğunuz için hepinize teşekkür ederim." diye konuştu.



Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.