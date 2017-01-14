Erdemli'de Fotoğrafçılık Kursu Sona Erdi

Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından açılan fotoğrafçılık kursu sona erdi.



Fotoğraf sanatçısı Derviş Çömez tarafından 96 saat süreyle verilen kursun tamamlanması dolayısıyla Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde tören düzenlendi.



Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Okur, törende yaptığı konuşmada, herkesin fotoğraf çekebileceğini ancak fotoğrafa bir gazeteci ve bu işe gönül vermiş insanların gözüyle bakmanın farklı olacağı ifade eti.



Kursiyerlerin, bu açıdan hem Anadolu Ajansı'na serbest haberci olarak üretim yapan hem de Kayacı Vadisi'nde çektiği "Büyü" adını verdiği fotoğrafı 2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yılın fotoğrafı seçilen Çömez'in birikimlerinden yararlanma imkanı bulduğunu ifade ederek, "Kursa katılan dostlarımızın çok şanslı olduğunu düşünüyorum çünkü Derviş Çömez, hem gazeteci hem de fotoğraf sanatçısı. Bu tecrübeden kursiyerlerimizin istifade ettiğini düşünüyor, belgelerin hayırlı olmasını diliyoruz."a



Törende daha sonra Halk Eğtim Merkezi Müdürü Ömer Okur, Müdür Yardımcısı Teslime Çetinel, Halk Eğitim Merkezi Gazetecilik Kursu eğitmeni Durhasan Şahin ve Öğretmenevi Müdürü Mehmet Güven ve Müdür Yardımcısı Kemal Gür tarafından kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.