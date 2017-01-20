Erdemli'de Doğalgaz İçin 5 Bin İmza Toplandı

Mersin'in Erdemli ilçesine doğalgaz getirilmesi amacıyla başlatılan imza kampanyasında yaklaşık 5 bin imza toplandığı bildirildi.



Erdemli Kaymakamlığı ve Erdemli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kampanya kapsamında ilçe belediyesine yapılan başvurular 5 bini buldu. Vatandaşlar genç yaşlı demeden Erdemli'ye doğalgaz gelmesi için başlatılan kampanyaya imzalarıyla destek veriyor.



Kampanyaya destek için Erdemli Belediyesi'ndeki başvuru bürosuna gelen 65 yaşındaki Ayşe Önem, "Bu yaşımda doğalgazın ilçemize gelmesi için sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.



Evinde soğuk kış günlerinde klima ile ısınmaya çalıştığını ifade eden Önem, "Aylık 300 lira, 400 lira elektrik faturası ödüyoruz. Elektrikler ise çok sık kesiliyor. Yaşlı olduğumuz için çok fazla problem yaşıyoruz. Bütün Erdemli için güzel bir hizmet olur. Tek bir kişi bile bu hizmete karşı çıkmaz. Doğalgazın ilçemize gelmesini sabırsızlıkla bekleyeceğiz" diye konuştu.



Yaklaşık 5 bin imzalı başvuru klasörlere yerleştirilirken, kampanyasının sürdürüleceği belirtiliyor. - MERSİN