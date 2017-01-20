Erdemli'de 29 Bin 900 Öğrenci Karne Sevinci Yaşadı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 29 bin 900 öğrenci karne sevinci yaşadı.



Yarıyıl tatili öncesinde öğrenciler için Erdemli Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine Erdemli Kaymakamı Muhittin Pamuk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Mehmet Topçu ve okul müdürü Mehmet Taş katıldı.



Kaymakam Muhittin Pamuk, öğrencilere karnelerini takdim ederken, "Sizlerle gurur duyuyoruz, hepinizi tebrik ederim" dedi.



Karne dağıtımında ilçedeki eğitimle ilgili kısa bir bilgi veren Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin ise, "2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında ilçemizde 2 bin 641'i Okul öncesinde, 8 bin 784'ü ilkokulda, 10 bin 252'si ortaokulda ve 8 bin 223'ü orta öğretimde olmak üzere toplam 29bin 900 00 öğrencimiz bulunmaktadır. dolayısıyla 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı 1. dönem sonunda toplam 29 bin 900 öğrencimiz karnelerini alacaklardır. Bin 901 öğretmenlerimizle devam ettiğimiz eğitim öğretim faaliyetleri 6 şubat pazartesi günü tekrar devam edecektir. Öğretmen, öğrenci ve velilerimize mutlu, sağlıklı, dolu dolu ve gönlünüzce yaşayacağınız bir yarıyıl tatili diliyorum" şeklinde konuştu.



Karnesini evinde aldı



Okuldaki karne töreninin ardından evinde özel eğitim alan 4. sınıf öğrencisi Alper Kayacı, protokol tarafından ziyaret edilerek karnesi ve hediyesi takdim edildi. Karnesini ve hediyelerini alan öğrenci Alper Kayacı ise Kaymakam Muhittin Pamuk'a teşekkür ederek, bir buket çiçek takdim etti. - MERSİN