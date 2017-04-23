Erdemli'de 23 Nisan Töreni Fırtınada Güçlükle Yapıldı
Mersin’in Erdemli ilçesinde hızı saatte 90-100 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni güçlükle gerçekleştirildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde hızı saatte 90-100 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni güçlükle gerçekleştirildi.
Meteorolojinin Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı üzerine Mersin Valiliği, çelenk töreni dışındaki 23 Nisan etkinliklerini il genelinde erteledi. Sahil ilçesi Erdemli'de de sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtınanın yer yer saatteki hızı 100 kilometreyi buldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sahil bandındaki Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk töreni ise güçlükle tamamlandı. Tören alanına getirilen çelenk, rüzgardan düşmemesi için tören sonuna kadar bir görevli tarafından tutuldu. Törenin organizasyonunu yapan kürsü etrafındaki öğretmenler ise fırtına nedeniyle neredeyse güçlükle ayakta durdu. İlçede inşaat halindeki binalar çevresine çekilen bazı koruma bloklarının da rüzgardan devrildiği görüldü. - MERSİN