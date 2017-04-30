Erdemli'de 2 Arkadaş Denizde Boğuldu

MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde serinlemek için denize giren 15 yaşındaki İdris Buruk ile Emircan Durak, boğularak öldü.



Olay, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi sahilinde meydana geldi. Aynı mahallede oturan İdris Buruk ve Emircan Durak, serinlemek için denize girdi. Yüzme bilmedikleri iddia edilen 2 gencin, suyun içinde yardım istediğini görenler polise haber verdi. Çevrede bulunanlardan bazıları da Buruk ve Durak'ı kurtarmak için denize girdi. Sudan çıkarılan gençlere ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapıldı. Yapılan muayenede 2 gencin de öldüğü anlaşıldı. İdris Buruk ve Emircan Durak'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - Mersin