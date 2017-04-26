Erdemli Belediyesi'nden Hastalara Özel Yatak

Erdemli Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğu 'Limon Çiçeği' projesiyle yatağa bağımlı hastalara özel üretim hasta yatağı veriyor.



Erdemli Belediyesi olarak yaptıkları her türlü hizmette engelli ve yaşlı vatandaşları asla ihmal etmediklerini ve onları düşünerek uygulamalar yaptıklarını kaydeden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ekiplerin çok titiz bir çalışma yürüterek gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara belediyece ihtiyaçları olan tekerlekli sandalye, akülü engelli aracı, hasta yatağı, market ihtiyacı ve benzeri yardımlarda bulunduklarını ifade eden Tollu, "Onlara hizmet etmek bizim en asli görevlerimizdendir" dedi. Toplumun her kesimine eşit ve kaliteli hizmet sunmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Tollu, Limon Çiçeği projesiyle her türlü ihtiyaç sahibine ulaştıklarını ve onların hayatını kolaylaştırmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.



Erdemli'de yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini arttırabilmek için çalıştıklarını belirten Tollu, "Bölgede ilk defa belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz Limon Çiçeği projemizle, ilçe sınırları içerisinde yaşayan engelli, yaşlı, hasta, muhtaç, afetzede vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz. Onların her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Erdemli Belediyesi ailesi olarak toplumun her kesiminin huzuru ve rahatı için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Ekiplerimiz şimdi de tespit ettikleri yatağa bağımlı hastalara özel üretim hasta yatağı dağıtımı yapıyor. Evlerine kadar gelerek yatakları bizzat seriyorlar. Bu tür hizmetler bize çok büyük haz veriyor. Onları bir nebze mutlu edebilirsek ne mutlu bizlere" diye konuştu. - MERSİN