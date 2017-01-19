Erdemli Belediyesi Aşırı Yağıştan Etkilenen Yolları Düzeltiyor

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada Doğusandal Mahallesinde büz atma ve yol düzeltme çalışmaları yapılırken, Kargıpınarı ve Çeşmeli mahallelerinde yama çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Erdemli'nin aşırı yağıştan etkilenen mahallelerinde tahribatın izleri siliniyor. Bozulan bahçe ve ara sokak yollarını düzelten Belediye ekipleri, tahrip olan büzlerin yerlerine de yenilerini yerleştiriyor. Aşırı yağışın sebebiyet verdiği tahribatın izlerini silme çalışmaları yaptıklarını söyleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "yaptığımız alt yapı çalışmaları ve aldığımız tedbirler sayesinde Erdemli sel olayından fazla etkilenmedi. Allah memleketimizi her türlü afattan muhafaza buyursun" dedi. Doğusandal, Çeşmeli ve Kargıpınarı mahallerinde aşırı yağışların yollara verdiği zararları giderdiklerini dile getiren Başkan Tollu, yama çalışmalarının da yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti. Belediye yama ekibinin yoğun bir tempoda çalıştığının altını çizen Başkan Tollu sözlerini şöyle tamamladı. "Yama geçici bir çözüm, ancak havaların asfalt dökümüne uygun hale gelmesine kadar yollarda oluşan çukurların vatandaşları mağdur etmemesi için önemli bir çalışma. Ekiplerimiz durmaksızın çalışarak bu sorunları gidermeye çalışıyor."

