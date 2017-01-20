Erdemli Belediyesi, Araç Filosunu Güçlendirdi

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediyeye 4 yeni araç alarak araç filosunu güçlendirdiklerini bildirdi.



Başkan Tollu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni alınan arazi aracı, kapalı kasa kamyonet, damperli kamyon, damperli tır ve taşıyıcı dorse araçlarını vatandaşın hizmetine sunduklarını kaydetti.



Yeni alınan araçların belediyenin araç filosuna büyük bir katkı sağlayacağını ifade eden Tollu, hizmetlerin daha etkili ve kaliteli olarak sunulmaya devam edeceğini, her şeyin daha mükemmel ve yaşanabilir bir Erdemli için olduğunu aktardı.