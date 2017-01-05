Erdemir İşçilerine Ziyaret

Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (ERDEMİR) çalışan işçileri ziyaret etti.



Ercan, sendika yöneticileri ile Erdemir'deki Nakliyat Müdürlüğü Demiryolu İşletme ve Bakım Başmühendisliği'nde çalışan işçiler ile bir araya geldi.



Sendika ile ERDEMİR arasında 4 bin 700 çalışanı kapsayan 26. dönem toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanmasına toplumun her kesiminden olumlu tepkiler geldiğini ifade eden Ercan, "Toplu sözleşme sürecinde her zaman anlaşmanın masada bitmesini istedik ve bu yönde taleplerimizi ilettik. Emekçi kardeşlerimize bu süreçteki desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 2017 yılında da tüm işçi kardeşlerimize kazasız, belasız, huzur içerisinde çalışma temennisinde bulunuyorum." diye konuştu.