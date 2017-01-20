Erdem; "Tbmm Kürsüsü, Milletin Kürsüsüdür"

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yaşanan kürsü işgalini değerlendirdi.



Tepkisini yazılı olarak yaptığı açıklamayla dile getiren Erdem; "CHP'den ihraç kararı alınan Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, TBMM Kürsüsündeki mikrofon sistemine kendini kelepçeledi. Kürsü eylemine öncelikle HDP'li kadın Milletvekilleri destek verdiler. TBMM'nin itibarını zedeleyen bu ve buna benzer eylemlerden dolayı utanıyoruz. Bizi utandıran ve TBMM'nin itibarını zedeleyen bu eylemleri gerçekleştirenleri de kınıyoruz" dedi.



Milletvekili Erdem açıklamasın da şunları da kaydetti; "TBMM Kürsüsü fikirlerin mücadele ettiği özgür bir kürsüdür. TBMM kürsüsü milletin kürsüsüdür. Hiçbir grup, hiçbir milletvekili kürsüyü işgal edemez. TBMM Milletvekillerinin kendi egolarını tatmin etme ve şov yapma yeri değildir. TBMM'nin mehabetine aykırı bu hal ve tavırlar bir Milletvekiline yakışmaz. Daha önce CHP kürsü işgali yaparak bu işin önünü açmıştı. Şimdi Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka da aynı yoldan yürüdü ve kürsüyü işgal etti. TBMM hepimizin gözbebeğidir. Herkes buna göre hareket etmelidir" - AYDIN