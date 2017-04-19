Erdem Sökmen&Hasan Meten Gitar Duo, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde...



Ülkemizin sayılı gitaristleri arasında yer alan Erdem Sökmen ve Hasan Meten'den oluşan ikili 2013 yılında kurulmuştur. Repertuvarlarında çoğunlukla Latin Amerika'lı bestecilerin eserlerine yer vermekte ve bu eserlerden bazılarını Erdem Sökmen düzenlemesi ve doğaçlamalarıyla yorumlamaktadırlar. Gitar İkilisinin, bu konserlerinde, Bellinati, Gismonti, Assad, Towner, Pascoal, Garoto, Tomatito ve Castro Neves'in eserleri seslendirilecektir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Yeldeğirmeni Sanat Merkezi



Mekan Adresi : Rasimpaşa Mahallesi, İskele Sokak, No: 34



Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Erdem Sökmen&Hasan Meten Gitar Duo



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır