"Erdem Güreler 1991 yılında Manisa'da doğdu. Müziğe babasından aldığı gitar dersleri ile başladı. 2009 yılında Uludağ Üniversitesinin Müzik Bölümüne girdi. Kurduğu gruplar ile Bursa ve İstanbul'da ve çeşitli mekanlar ve festivallerde sahne aldı. (Hayal Kahvesi Bursa, Resimli Bar, Kafe Mitanni, Atölye Hangart, Uludağ Üniversitesi Müzik Topluluğu Festivali, Sofar vb.)



2015 yılında European Jazz School projesi ile Frankfurt ve Bordeaux'da masterclass çalışmalarına katıldı. Bursa'da yaşayan müzisyen Jazz müziği ve kendi şarkıları üzerine çalışmaya devam etmektedir.



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Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Nilüfer



Mekan : Bursa Sanat Mahal



Mekan Adresi : Sakarya Mah. Atatürk Cad. No: 90



Başlangıç Saati : 13.04.2017 21: 30: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Erdem Güreler Konseri



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır