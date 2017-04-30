Erdem; "Beyaz Altın Pamuk Eski Günlerine Dönüyor"

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Koçarlı Yeniköy'de katıldığı Geleneksel Tarla Günü etkinliğinde pamuk ekimi yaparken, "Beyaz Altın Pamuk eski günlerine dönüyor" dedi.



AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Koçarlı Yeniköy'de "Geleneksel Tarla günü" vesilesiyle, Koçarlı Ovası'nda kendisinin kullandığı traktörle bir çiftçinin tarlasında "beyaz altın" pamuk dizimi gerçekleştirdi. Erdem pamuk diziminin ardından Yeniköy'de vatandaşlarla sohbet etti.



2017 yılı'nın çiftçiler ve üreticiler açısından bol ve bereketli geçmesini temenni eden Erdem, "AK Parti hükümeti tarafından açıklanan Milli Tarım Projesi'nde pamuk stratejik ürün olarak belirtilmiş ve pamuğun önemine dikkat çekilmiştir. Pamuk üretimine verilen destekler artarak devam edecektir. 2017 yılı için yüzde 50 mazot desteği 2018 yılının ilk çeyreğinde ödenecek. Beyaz altın pamuk eski günlerine dönecek" dedi. - AYDIN