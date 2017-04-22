Erdem, 23 Nisan'ı Kutladı

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajla "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97.yıldönümünde de ilk günkü heyecanı aynı yoğunlukta hissedebilmenin onurunu yaşıyoruz" dedi.



Erdem, "Milli Egemenlik Savaşımızın baş aktörlerinden olan, destansı mücadelemizin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97.yıldönümünde de ilk günkü heyecanı aynı yoğunlukta hissedebilmenin onurunu yaşıyoruz. Kurtuluş Savaşımız esnasında yürüttüğü takdire şayan çalışmalarla "Gazi Meclis" unvanını hak eden ancak o zorlu savaş sırasında bile bombalanmayan Millet Meclisimiz, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütü mensubu hainlerin kullandığı uçaklarca bombalanmış ve ne yazık ki bu acı olayla "Gazi Meclis" unvanını bir kez daha perçinlemiştir. Bombalar altındayken bile temsil ettiği aziz milletimize karşı olan sorumluluğundan ödün vermeyen ve üyesi olmaktan gurur duyduğum Türkiye Büyük Millet Meclisi, 97 yıldır olduğu gibi bundan sonra da milli egemenliğimizin en büyük güvencelerinden birisi olmaya devam edecektir. Geleceğin teminatı olan çocuklarımıza bayram olarak hediye edilen bu anlamlı günde, çocuklarımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuran ecdadımıza layık nesiller olacaklarına inanıyorum. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurucularını, silah ve çalışma arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz" dedi. - AYDIN