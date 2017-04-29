Erdem; "1 Mayıs'ın Huzur ve Birliğimize Katkıda Bulunacağına İnanıyorum"

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramının barış, huzur ve birliğimize katkıda bulunacağına olan inancımı belirtmek isterim" dedi.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Erdem, "27 Nisan 2009 da yürürlüğe giren 5892 sayılı yasayla "Emek ve Dayanışma Bayramı" olarak ilan edilen 1 Mayıs, işçilerimizin ülke ekonomisine ve gelişimine verdikleri katkıyı her daim hafızalarda tutmak, işçilerimize verdiğimiz önemi vurgulamak açısından önemli bir kazanımdır. Sivil ve güçlü sosyal yaşamın göstergelerinden biri olarak gördüğümüz bu önemli günde, iş sağlığı ve güvenli başta olmak üzere işçilerimizin sosyal ve ekonomik haklarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızın hız kesmeden devam edeceğini memnuniyetle belirtmek isterim. Bu vesileyle işçilerimiz başta olmak üzere tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramını en içten dileklerimle tebrik eder, bu bayramın barış, huzur ve birliğimize katkıda bulunacağına olan inancımı belirtmek isterim" dedi. - AYDIN