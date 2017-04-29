Erdek'te Şüpheli Ölüm
BALIKESİR'in Erdek İlçesi'nde kız arkadaşının evinde aniden rahatsızlanan 32 yaşındaki Tufan Okan, hayatını kaybetti.
BALIKESİR'in Erdek İlçesi'nde kız arkadaşının evinde aniden rahatsızlanan 32 yaşındaki Tufan Okan, hayatını kaybetti.
Halitpaşa Mahallesi'nde misafirliği gittiği kız arkadaşının evinde aniden fenalaşan Tufan Okan, yere yığıldı. Arkadaşının çağırdığı sağlık ekipleri Tufan Okan'ı, Erdek Neyyriye Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Tufan Okan doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Tufan Okan'ın ölüm nedeninin yapılacak otopsiyle belirleneceği ifade edildi.
- Balıkesir