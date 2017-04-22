Erdek'te, Ak Partili Meclis Üyesinin Lokma Dağıtımana Ceza Tartışması

BALIKESİR'in Erdek İlçesi'nde zabıta memurları, Ak Partili Belediye Meclisi üyesi Yaşar Ceyhun Mırız'ın, Tunceli'deki helikopter kazasında yaşamlarını yitiren 12 şehit için araç içersinde lokma dağıtmasına, belediyenin daha önceden belirlediği yerlerin dışında olduğu için ceza kesti.



Balıkesir'in Erdek İlçesi'nde, Belediye Meclisi üyesi Ak Partili Yaşar Ceyhun Mırız, Tunceli'de düşen ve aralarında güvenlik görevlileri ile hakimin de bulunduğu 12 şehit için geçen çarşamba günü Havuzlu Meydan'da araç içersinde 600 kişilik lokma yaptırıp dağıttı. Dağıtımının sonlarına doğru gelen zabıta memurları, belediyenin sadece camilerin çevresinde lokma dağıtımına izin verdiğini belirtip, 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu'nun 'emre aykırı davranışları' kapsayan 32'nci maddesini gerekçe göstererek 'belirlenen yerler dışında lokma dağımı yapmak' suçundan Yaşar Ceyhun Mırız ile işlerini takip eden Hasan Oduncu'ya 227 liralık para cezası kesti. Aynı gün belediyenin sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, "Lokma döktürmek camilerin çevresinde serbest olup, diğer bölgelerde yasaktır. Lokma döken firmalara gerekli bilgi verilmiştir. Vatandaşlarımızın lokma dökümü yapan firmaları, izin verilmeyen bölgelere davet etmemesi ilan olunur. Yukarıda okumuş olduğunuz yazı belirli aralıklarla anons edilmekte ve belediyemizin sosyal medya hesaplarında vatandaşlarımıza duyurulmaktadır. Erdek Belediyesi'nden şehitlere saygısızlık adı altında çıkan yanlış bilgi ve provakasyon amaçlı haberlere itibar etmeyiniz" görüşüne yer verdi.



Konuyla ilgili olarak Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Sarı, açıklama yapmadı. Erdek Zabıta Müdürü Hüseyin Erdoğan ise "Erdek'te lokma dağıtımı sadece camilerin çevresinde yapılıyor. Bu konuyla ilgili olarak alınan kararı 9 Mart 2017 günü ilgili işyerlerine tebliğ ettik. Vatandaşları ise bu konuda bilgilendirdik. Yazılan ceza işleminden belediye başkanın haberi yoktu. Zabıta memuru arkadaşlar cezayı kesti" dedi.



Kesilen ceza iptal edilmezken Belediye Meclisi üyesi Yaşar Ceyhun Mırız ise "Meclisten bu konuda karar alınmadı. Zabıta memurları gelip uyarıp gidebilirlerdi. Ceza yazmaları bizi üzdü" dedi. - Balıkesir