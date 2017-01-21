Erdal Güney ve Forantası

Yaptığı film, dizi müzikleri ve besteleriyle bilinen Erdal Güney, forantasıyla birlikte Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi Sahnesinde...



Erdal Güney bu konserde "Güney Türküleri", "Yakımlar", "Köprüler", "AşKiya", "Unutulmayanlar", "Yemin", "Hatırla Sevgili", "Elveda Rumeli", "Asi Ruh", "Bir Kıyıdan", "Perihel" adlı albümlerinden, film ve dizi-filmler için yaptığı bestelerinden ve popüler şarkılarından seslendiriyor.



Güney, Taşeli Platosu üzerine alan çalışmasına dayalı müzik incelemesi yapmakta, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV bölümünde film müziği dersleri de vermektedir.



Erdal Güney: Cura, lavta, akustik gitar, solist



Ercan Yalazan: Klarnet, vokal



Hüseyin Sarısaltıkoğlu: Klasik gitar



Levent Canen: Bass gitar-vokal



Görkem Tekin: Perküsyon