Erciyes Üniversitesi'nde İki Öğrenci Grubu Kavga Etti

ERCİYES Üniversitesi'nde (ERÜ) aralarında husumet bulunan iki öğrenci grubu arasında çıkan kavgayı, polis piper gazı ile müdaha ederek sonlandırdı. 5 öğrencinin yaralandığı olayın ardından polis üniversitede önlemleri artırdı.



Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda aralarında sorun olduğu öne sürülen iki öğrenci grubu arasında çıkan tartışma, yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü. Olay yerine giden polis ekiplerinin biber gazı ile müdahalesinin ardından taraflar ayrıldı. Kavgada 5 öğrenci yumruk ve sopa darbeleri ile yaralanırken, bazı öğrencilerin de biber gazından etkilendiği kaydedildi. Yaralanan öğrencilere olay yerine gelen 112 ekipleri müdahalede bulunuldu. Öğrencilere ayakta tedavileri yapıldı. Kavga ile ilgili soruşturma başlatırken, Çevik Kuvvet polisleri de yeni bir olay yaşanmaması için üniversitede geniş güvenlik önlemleri aldı. - Kayseri