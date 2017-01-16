Erciyes Teknopark, Ulusal Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksinde Birinciliğini...

Teknoparktaki çalışmalar ile Türkiye'nin teknoloji ve teknoloji tabanlı girişimcilik üssü haline geleceklerini söyleyen Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof.Dr.Mahmut Doğan, Erciyes Teknopark'ın çalışmaları ve hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Erciyes Teknopark'ta 195 ar-ge firması bulunduğunu ve bu firmaların 700'den fazla nitelikli eleman çalıştırdığını belirten Prof. Dr. Mahmut Doğan, "Tekoparkımızda 300 kadar Ar-Ge projesi aktif olarak yürütülmektedir. Bölge kurulduğu günden bugüne kadar toplamda 759 Ar-Ge Projesi ve 350 Milyon TL'yi aşan Ar-Ge cirosuna ulaşmıştır." dedi.



Erciyes Teknopark, Türkiye'nin En İyi 5.Teknoparkı



23 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen 4.Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'nde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan 2015 yılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarına göre Erciyes Teknopark olarak Türkiye genelinde 5'inci seçildiklerini kaydeden Prof. Dr. Mahmut Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"5-9 yaş aralığında Gelişmekte Olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kategorisinde bu yıl da 1'inci olarak önemli bir başarıya imza atmış olduk. Kendi kategorimizde ikinci kez birincilik ödülünü alabilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşarken, kazandığımız bu başarının devamlılığını sağlayabilmek adına ekip olarak büyüyen hedeflerle çalışmamız gerektiğinin de bilincinde olduğumuzu belirtmek isterim."



Girişimcileri Endüstriye Kazandıracağız



Prof. Dr. Mahmut Doğan, Teknopark olarak, girişimci adaylarını teşvik etmek için oluşturulan Sera Kuluçka Programı ile ilgili ise şu bilgileri verdi:



"Sera Kuluçka Programı, girişimci adaylarının teknoloji tabanlı, yenilikçi, ticari değeri yüksek iş fikirleri üretmelerini ve bu iş fikirlerini ürüne/hizmete dönüştürüp pazara sunmalarını sağlayarak başarılı girişimciler yetiştirmeyi amaç edinmiş benzersiz bir kuluçka programıdır. Sera programının en özgün tarafı aşamalı bir girişimcilik programı olmasıdır. Sera programı pre-sera, sera, after-sera ve pro-sera olmak üzere dört alt programdan oluşmaktadır.



Program kapsamında son iki yıl içerisinde 200'e yakın girişimciye eğitim verildi. 80 genç girişimci ise Sera Kuluçka Programı'ndan yararlanmaya devam etmektedir. Girişimcilik ekosisteminin olmazsa olmazlarından biri olan ve 2016 yılı son çeyreğinde hizmete açtığımız LAB Erciyes Hızlı Prototipleme Atölyesi'nde de girişimciler ürünlerinin prototipini güvenli ve hızlı bir şekilde üretip test etme şansını yakalamaktadırlar.



2017 yılında Sera Kuluçka Programımızı daha da güçlendirip uluslararası bir modele dönüştürmeyi ve girişimcileri endüstriye kazandırmayı, Lab Erciyes Hızlı Prototipleme Atölyemizi'de büyütmeyi hedefliyoruz."



Anadolu'nun İlk Akredite Melek Yatırımcı Ağı ERBAN



2016 yılında Erciyes Teknopar'ın elde ettiği en önemli başarılardan birinin, ERBAN Erciyes Melek Yatırımcı Ağı'nın Ağustos ayında Hazine Müsteşarlığı'nca Bireysel Katılım Yatırımcısı Ağı olarak akredite edilmesi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mahmut Doğan, Teknopark'ın 2017 yılı hedeflerine dair şunları söyledi:



"Erciyes Teknopark A.Ş. ERBAN Erciyes Melek Yatırım Ağ'ında halihazırda 5 lisanslı melek yatırımcımız bulunmaktadır. Yaklaşık 10 potansiyel melek yatırımcı adayı ile de BKY lisansı konusunda görüşmelerimiz devam etmektedir. Beş ay önce akredite olduğumuz için 2017 yılı melek yatırım ağı ile ilgili yoğun şekilde çalışmalarımızı hayata geçireceğimiz bir sene olacak.



2017'de Erciyes Melek Yatırım Ağı (ERBAN) olarak diğer yatırım ağları ile yeni işbirlikleri planlıyoruz. Bu sayede hem her geçen gün artan BKY sayımız hem de diğer ağlar ile oluşturduğumuz yatırımcı çevresi ile daha geniş kapsamlı bir hizmet vermeyi hedeflemekteyiz.



2016 yılında gerçekleştirdiğimiz önemli etkinliklerden bir diğeri de Kapadokya IP Günleri Etkinliği oldu. Tüm Türkiye'den 25 Teknoloji Transfer Ofisi Uzmanı ve Türkiye'nin önde gelen 4 büyük patent danışmanlık firmasının katıldığı etkinlikte Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konuları derinlemesine irdelenerek konuyla ilgili örnek uygulamalar yapıldı. Kapadokya IP Günleri Etkinliğini 2017 yılında da devam ettireceğiz.



Havacılık ve uzay teknolojileri konusunda Kayseri'nin önümüzdeki yıllarda önemli bir merkez hale gelmesi için Aeroex gibi etkinliklerin düzenli aralıklarla yapılması adına Erciyes Teknopark ve Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu kapsamda 2017 yılında gerçekleştireceğimiz en büyük girişimlerimizden biri savunma, havacılık ve uzay kümelenmesi kurmak ve Aeroex 2017'yi düzenlemek olacak.



2016 yılında yaptığımız tüm çalışmalarda hedefimiz girişimciliği destekleyici projelerle Kayseri'deki geleneksel sanayi anlayışının, teknoloji tabanlı sanayiye dönüşümünü sağlamaktı. Hedefimize ulaşma konusunda ciddi mesafeler kat ettiğimizi paylaşabilirim.



2017 senesinde de Erciyes Teknopark olarak, büyüyen Türkiye'nin teknoloji üssü olma yolunda artan hedeflerle çalışmalarımızı sürdürüyor olacağız. Özellikle Teknopark bünyesinde faaliyet göstermekte olan firmalarımızın daha fazla büyümesi ve gelişmesine katkı yönünde bölgemizde yeni pilot üretim parkları oluşturmak ve bu alanlarımızı organize sanayi bölgelerine taşıyarak firmalarımızın güçlenmesini sağlayacağız." - KAYSERİ