Erciyes Teknopark, Kategorisinde Birinci Oldu

Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Mahmut Doğan, gelişmekte olan 5-9 yıllık teknoloji geliştirme bölgeleri arasında yapılan sıralamada,, ikinci kez birincilik elde ettiklerini bildirdi.



Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştirmesi, bu teknolojileri ihraç etmesi ve bu yolla ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirtti.



Erciyes Teknopark olarak Türkiye genelinde en iyi beşinci teknopark olmalarının yanı sıra gelişmekte olan teknoparklar sıralamasında lider konumda olduklarını belirten Doğan, şunları kaydetti:



"5-9 yaş aralığında Gelişmekte Olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kategorisinde bu yıl da birinci olarak önemli bir başarıya imza atmış olduk. Kendi kategorimizde ikinci kez birincilik ödülünü alabilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşarken, kazandığımız bu başarının devamlılığını sağlayabilmek adına ekip olarak büyüyen hedeflerle çalışmamız gerektiğinin de bilincinde olduğumuzu belirtmek isterim."



Girişimci adaylarına destek



Doğan bu bilinçle teknopark olarak, girişimci adaylarını teşvik etmek için Sera Kuluçka Programı adlı önemli bir programı uygulamaya koyduklarını dile getirerek, şu bilgileri verdi:



"Sera Kuluçka Programı, girişimci adaylarının teknoloji tabanlı, yenilikçi, ticari değeri yüksek iş fikirleri üretmelerini ve bu iş fikirlerini ürüne, hizmete dönüştürüp pazara sunmalarını sağlayarak başarılı girişimciler yetiştirmeyi amaç edinmiş benzersiz bir kuluçka programıdır. Sera programının en özgün tarafı aşamalı bir girişimcilik programı olmasıdır. 2017 yılında Sera Kuluçka Programımızı daha da güçlendirip uluslararası bir modele dönüştürmeyi ve girişimcileri endüstriye kazandırmayı, Lab Erciyes Hızlı Prototipleme Atölyemizi'de büyütmeyi hedefliyoruz."