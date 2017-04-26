Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof.dr.mahmut Doğan, "Dünya Fikri Mülkiyet...

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının gelişmiş ülke ekonomilerinin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof.Dr.Mahmut Doğan 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü ile ilgili olarak, "Son yıllarda sıkça duymaya başladığımız, katma değeri yüksek ürün, orta gelir tuzağı gibi kavramlar, üretimle ya da eğitimle ilgili olan hemen herkesin gündemine girmiş durumdadır" dedi.



Prof. Dr. Doğan, "Diğer yandan konunun temelini oluşturan fikri sınai mülkiyet kavramı hak ettiği önemi görememiştir. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki bu gibi yeni söylemlerin altını doldurabilmek ve sürdürebilir bir ilerleme kaydedebilmek için öncelikle koruma mekanizmalarının tanımlanması ve çerçevelerinin iyi belirlenmesi gerekmektedir" diyerek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:



"Bu gereksinimlerden yola çıkılarak oluşturulan '6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET YASASI', Türkiye Cumhuriyeti adına bu konuda çıkartılmış olan ilk yasa olmakla birlikte 10 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Yasasının uygulama esasları ve genel işleyişini belirleyecek olan 'SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK' ise 24 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.



Böylece 2017 yılı itibarı ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa Sınai Mülkiyet yasası çıkartılmış ve çağı yakalama konusunda önemli kilometre taşlarından birinin temelleri atılmıştır.



Yeni yasa ve yönetmelik ile günlük hayatımıza da etki edecek birçok değişiklik yapılmıştır. Örneğin bu yasadan sonra artık resmi kurum çalışanlarının patent hakları serbest buluş statüsünden çıkartılarak kurumun himayesine verilecektir.



Sınai mülkiyet korumasının kuvvetlendirilmesiyle ülke olarak rekabet gücümüzün artacağı açıkça ortadadır. Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak ekosistemin güçlenmesi, bölge ve ülkemizin kalkınması adına yeni kanun temeli ile diğer konularda bilgi almak isteyen veya bu konuda bizimle çalışmak isteyen tüm firmalara, Ar-Ge merkezlerine ve diğer ilgililere Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO) olarak destek vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim." - KAYSERİ