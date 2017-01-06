Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Erciyes'te Tipi Yolları Kapattı
Ara
BİST 76.625 %0,31
DOLAR 3,6266 %0,96
EURO 3,8396 %0,79
PARİTE 1,0586 %-0,13
ALTIN 136,98 %0,41
FAİZ 10,77 %-0,74
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Erciyes'te Tipi Yolları Kapattı

Erciyes Kayak Merkezi'ne çıkan yollar tipi nedeniyle kapandı.

Erciyes'te Tipi Yolları Kapattı

Erciyes Kayak Merkezi'ne çıkan yollar tipi nedeniyle kapandı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

1