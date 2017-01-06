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Erciyes'te Tipi Yolları Kapattı
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Erciyes'te Tipi Yolları Kapattı
6 Ocak 2017 Cuma 12:02
Erciyes Kayak Merkezi'ne çıkan yollar tipi nedeniyle kapandı.
Erciyes Kayak Merkezi'ne çıkan yollar tipi nedeniyle kapandı.
Kaynak:
Dunya.com
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