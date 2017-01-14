Erciyes'te Sömestr Tatili Hazırlıkları Tamamlandı

Yaklaşan sömestr tatili için hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Otellerimiz sömestri tatilini yüzde 100 doluluk ile geçirecek." dedi.



Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te kar kalınlığının 180 santimetreye ulaştığını belirten Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, kayakseverlerin iple çektiği sömestr tatili için hazırlıkların tamamlandığını ifade etti. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Kayseri Büyükşehir Belediyemizin Erciyes Master Planı, uluslararası çapta bir kayak merkezi doğurdu. Her geçen yılda özellikle kış aylarında ve yazlarını da içinde alan bir süreçte ziyaretçi sayımız gittikçe artıyor. Bu yıl aralık ayının ilk haftasından itibaren açmış olduğumuz pistler tüm Türkiye'de özellikle İstanbul ve İzmir gibi Kayseri'ye 1 saatlik mesafede olan illerimizden çok yoğun misafirler ağırlıyoruz. Aralık başından itibaren de tüm pistlerimizde çok yoğun bir kayak trafiği yaşıyoruz." diye konuştu.



Bu yıl ülke genelinde kış mevsiminin kar açısından verimli geçtiğini ve Erciyes'in de bu yağışlardan nasibini aldığını kaydeden Cıngı, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bereketli bir sezon yaşıyoruz. Yoğun miktarda kar yağışı var. Kayseri'de bundan payını aldı ve şuan da Erciyes'te hemen hemen bütün pistlerimiz açık ve yaklaşık olarak 170 santimetrelik kar kalınlığına sahibiz. Pistlerimizin de kalitesi oldukça yüksek. Sezonun başında suni karla açmış olduğumuz pistlerimiz, tabi kar yağdıktan sonrada daha da oturdu ve şuanda kayakçıların tam istediği bir kıvama geldi. Sömestri tatili de bundan payını alıyor. Şuanda sömestri tatili için otellerimizin tamamı yüzde 100 doluluk oranına yaklaştı ve rezervasyonlar devam ediyor. Yılbaşında da Erciyes'te boş yer yoktu. Bu sene sömestri tatilini de bütün otellerimiz yüzde 100 doluluk ile geçirecek. Ayrıca, dağda yer bulamayan misafirlerimiz şehirde bulunan otellerden konaklıyorlar. Şehirdeki bütün otellerinde kayak paketleri var. Dolayısıyla Kayseri'de Erciyes bazlı bir konaklama sıkıntısı yaşamıyoruz." - KAYSERİ