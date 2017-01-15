Erciyes'te Hafta Sonu Bereketi

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu görüldü. Yurdun dört bir yanından gelen kayakseverler, toz karı ile meşhur Erciyes'te gönüllerince eğlendi.



Hafta içi etkili olan yağışlarla kar kalınlığı 1,5 metreyi bulan 14 pistte hizmet veren Erciyes Kayak Merkezi, tatilci lerin yanı sıra yabancı kayak severlerin akınına uğradı. Otellerde doluluk oranlarının yüzde 100 olduğunu belirten Kayak Öğretmeni Veysel Değirmenci, "Master planı kapsamında hazırlanan Erciyes'te kayakseverlere uygun pistler oluşturuldu. Geçen yıla oranla kayakseverler Erciyes'e daha fazla ilgi gösterdi. Toz karı ile meşhur Erciyes'te gerek acemiler gerekse profesyoneller için ayrı ayrı pistler hazırlandığı için insanlar sorunsuz kayak yapma imkanı buluyor. Kayak merkezindeki 14 pistin toplam uzunluğu 160 kilometreyi buluyor. Bu birçok kayak merkezinde olmayan bir rakamdır" dedi. Kayağın, spor dışında sağlık açısından da çok önemli olduğuna dikkat çeken kayak öğretmeni Değirmenci, "Kayak sporu, yüksek irtifada yapıldığı için, oksijen durumunda değişiklik yaşanmaktadır. Enerjik ve zinde olunmasını sağlayan kayak, insanların kan hücrelerin yenilenmesiyle hastalanma riskini de azaltır" diye konuştu. Hatay ve İstanbul'dan gelen kayakseverler de, Erciyes'i çok beğendiklerini, pistlerin çok geniş olduğunu belirterek herkesi Erciyes'te kayak yapmaya çağırdılar. - Kayseri