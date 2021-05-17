Erciyes ilçe mi? Erciyes nerede?

Pastırma ve sucuk gibi yiyecekleriyle Türkiye'nin yiyecek konusunda en popüler illerinden olan Kayseri, Erciyes Dağı'nın eteklerinde yer almaktadır. Dünyanın en eski şehirleri arasında yer alan Kayseri'nin 25 km dışında yer alan Erciyes Dağı, İç Anadolu bölgesinin en yüksek dağıdır. Gündeme gelen ve internette birçok kişinin arattığı Erciyes İlçe mi? Erciyes nerede?

İç Anadolu bölgesinin üçüncü büyük sanayi şehri olan ve16 ilçesi olan Kayseri, Erciyes dağının eteklerinde yer almaktadır. Erciyes Dağı, Türkiye'nin kayak merkezleri arasında yer alan, en son M.Ö 253 yılında patlamış olan sönmüş bir yanardağdır. Son dönemde internette çok aratılmaya başlanmasıyla birlikte merak edilenleri haberimizde sizler için derledik.

ERCİYES İLÇE Mİ?

İç Anadolu'da yer alan Kayseri, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar olmak üzere 16 ilçeden oluşmaktadır. Erciyes Dağı'nın eteklerinde yer almasının yanı sıra Erciyes ilçe değildir.

ERCİYES DAĞI NEREDEDİR?

Erciyes Dağı, İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir yanardağ. Kayseri'nin 25 km güneybatısındaki Sultansazlığı ovaların yanından yükselen büyük kütleli bir stratovolkandır.

Yüksek derecede aşınmaya uğramış olan volkanın son olarak, Roma dönemi madeni paralarındaki betimlemelere dayanarak, MÖ 253 yılında püskürdüğü söylenebilir. Erciyes, 3.917 metreye ulaşan zirvesi ile İç Anadolu'nun en yüksek dağıdır. 3300 kilometrekarelik alanı kaplar. Torosların kuzeydoğu uzantısı olan Aladağlar'ın en yüksek noktası olduğu kabul edilmektedir ve Alpin kuşağına dahildir.

Dağ Türkçedeki adını, Antik Yunanca'daki adı olan Argaeuskelimesinden almıştır. Ünlü gezgin ve coğrafyacı Strabon, Geographika eserinde zirvesinin hiçbir zaman kardan arınmadığını ve açık bir günde zirvesinden Karadeniz ve Akdeniz'in görülebildiğini yazmıştır. Günümüzde zirvesinin sadece kuzey yamacında bir buzulu kalan Erciyes'in zirvesinden Dünya'nın yuvarlaklığı sebebi ile Akdeniz ve Karadeniz'i görmek mümkün değildir.