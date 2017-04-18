Erciyes Hestourex'te Tanıtıldı
Erciyes Kayak ve Kış Sporları Merkezi, Antalya'da düzenlenen Dünya Sağlık ve Spor Kongre Fuarında (Hestourex) tanıtıldı.
Erciyes Kayak ve Kış Sporları Merkezi, Antalya'da düzenlenen Dünya Sağlık ve Spor Kongre Fuarında (Hestourex) tanıtıldı.
Erciyes AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığının çatısı altında Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen Hestourex, 6-9 Nisan'da Antalya Expo Center'da düzenlendi. 150 ülkeden 4 bin katılımcının yer aldığı fuarda, Erciyes Kayak Merkezi de tanıtıldı.
Fuarda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes turizm merkezine yapılacak yüksek irtifa kamp merkezleri, bisiklet parkurları, spor salonları, yüzme havuzu, futbol ve basketbol sahaları, yürüyüş parkurları, kamp alanları gibi profesyonel spor camiasını ilgilendiren yatırımlar dünyanın dört bir yanından gelen sağlık ve spor turizmi profesyonellerine anlatıldı.