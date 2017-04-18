Erciyes' Hestourex'te Tanıtıldı

Erciyes Evrensel Kış sporları Merkezi Dünya'da ilk kez Antalya'da düzenlenen Dünya Sağlık ve Spor Kongre Fuarı Hestourex'te tanıtıldı.



Yurt içinde ve yurt dışında fuarlara katılarak Erciyes Evrensel Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ni tüm dünyaya tanıtmaya gayret gösteren Kayseri Erciyes A.Ş. Dışişleri Bakanlığı'nın çatısı altında Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen Dünya'da ilk kez Antalya'da düzenlenen Dünya Sağlık ve Spor Kongre Fuarı (Hestourex)'te katıldı. Sağlık ve Spor Turizminin tartışıldığı Hestourex fuarı 6-9 Nisan tarihleri arasında Antalya Expo Center'da düzenlendi. 150 ülkeden 4 bin katılımcının yer aldığı Fuar'da, Türkiye'nin en gelişmiş Kış sporları Merkezi Erciyes de yerini aldı.



Ulusal ve uluslararası büyük spor organizasyonlara yaptığı ev sahipliğiyle adından söz ettiren Erciyes, fuarda özel konumu ve doğal imkanlarıyla sadece kayak ve kar sporlarının yapıldığı bir kayak merkezi olmaktan ziyade tüm dağ ve tabiat sporlarının dört mevsim yapılabildiği bir merkez olarak da ön plana çıktı.



Fuar'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Turizm Merkezi'ne yapılacak yüksek irtifa kamp merkezleri,, bisiklet parkurları,spor salonları, yüzme havuzu, futbol ve basketbol sahaları, yürüyüş parkurları, kamp alanları gibi profesyonel spor camiasını ilgilendiren yatırımlar dünyanın dört bir yanından gelen sağlık ve spor turizmi profesyonellerine anlatıldı.



Açılışına Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ve Kuzey Kıbrıs Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun da katıldığı Dünya Sağlık ve Spor Kongre Fuarı'nda, doğa sporları ile ilgili olan federasyon ve birlik başkanları, yaz ve kış yüksek irtifa spor kampları yapan tur operatörleri alternatif turizm imkanları sunan Erciyes'e yoğun ilgi gösterdi.Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yücel ikiler, Fuar'da Erciyes standını ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Büyükşehir Belediyesi'nin Erciyes'teki yatırımları ve büyük potansiyel oluşturan turistik ve sportif imkanlar ve yapılacak olan yüksek irtifa kamp merkezi hakkında bilgiler verdi. İkiler, "Erciyes'te yapılan dünya çapındaki yatırımlar sayesinde Erciyes kış aylarında olduğu gibi yaz aylarında da sporun ve sporcunun gözdesi haline gelecek. Kayseri hem turizm şehri hem de bir spor şehri olacak" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ