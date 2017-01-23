Erciyes Hafta Sonu 100 Bin Kişiyi Ağırladı

Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu 100 bin ziyaretçiyle rekor kırıldı.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes Kayak Merkezi'nde katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Erciyes Kayak Merkezi'nin hafta sonu 100 bin ziyaretçiyi ağırlayarak kendi ziyaretçi rekoruna imza attığını belirtti.



Erciyes'in cumartesi günü 40 bin, pazar günü de 60 bin ziyaretçiyi ağırladığını dile getiren Çelik, geçen yıl 2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Erciyes'in, bu yıl 3,5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmasını hedeflediklerini ifade etti.



Çelik, yayının ardından kayak merkezinde tatil yapanlarla sohbet etti, onlara "Erciyesi'i nasıl bulduklarını" sordu.



Bir kayakseverin İstanbulluların artık Erciyes'e gelmeye başladığını belirtmesi üzerine, Erciyes'in önemli bir özelliğinin ulaşım kolaylığı olduğunu belirten Çelik, uçakla havaalanına inen kayakseverlerin yarım saatte Erciyes'e gelerek kayak yapmaya başlayabildiğine dikkati çekti.