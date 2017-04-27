Erciyes Dağı'na Bahar Geldi

YAZ-kış zirvesinden karın eksik olmadığı Orta Anadolu Bölgesi'nin en yüksek dağı Erciyes'e bahar geldi.



Son yağışlarla birlikte kayak sezonunun bu günlere kadar uzadığı 3 bin 916 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı'nın karlı zirvelerinin altında karlar erimeye başladı, çeşit çeşit çicekler açtı. Şırıl, şırıl akan kar sularıyla beslenen 2 bin 200 metredeki Tekir Yaylası'ndaki rengarenk çicekler, yeni yeşeren çayır ve çimler baharın müjdecisi olarak, Erciyes Dağı'na ayrı güzellik kattı. Kent merkezinde gündüz 18 dereceye kadar hava sıcaklığı dağda gündüz 10 derece dolayında olurken Erciyes Dağı'nda gece en düşüklük sıcaklık bu yıl ilk kez sıfır dereceden, artılı rakamlara geçti. Mayıs ayıyla birlikte göçern ve arıcıların Erciyes Dağın'daki yaylalarda yeniden konaklamaya başlayacakları ifade edildi.



- Kayseri