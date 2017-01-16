Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı Açıklaması

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, yapılan yatırımlar neticesinde Erciyes'in Kayseri'nin yeni bir gelir kapısı olacağını söyledi.



Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda yapılan Master Planı ile dağda bulunan ticari işletmelerin yanı sıra kent merkezinde bulunan işletmelerde de müşteri yoğunluğu yaşanıyor. Pastırma ve mantısıyla meşhur Kayseri'de, Erciyes'e kayak yapmaya gelen vatandaşlar, şehrin ekonomisine de katkı sağlıyor.



Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin buraya şimdiye kadar 200 milyon TL'lik yatırım planlamasının ana sebeplerinden bir tanesi de Kayseri'mizi elinde bulundurduğu turizm potansiyelinden de istifade ettirmektir. Sanayi ve ticaret şehri olan Kayseri'ye yeni bir geçim kapısı, iktisadi kapı açmaktır. Bu da turizmdir. Allah'a şükür şehrimiz hizmete başladığımız 2011-2012 kışından beri Erciyes'ten ciddi bir oranda istifade ediyor. Erciyes'teki imkanlardan hem konaklama bazında, hem kiralama bazında, hem uçuş seferleri hem de pastırmacılarımız ve sucukçularımız ciddi bir ekonomik katkı elde ediyorlar. Burada bir spor ifa ediliyor ama kayak sporu, bölgesel gelişmeyi de tetikleyen bir spordur. Bundan dolayı İsviçre'de, Fransa'da ve Alpler civarındaki bölgeler çok gelişmiştir. Yani milyarlarca avroluk ciro yapan, kış turizminden gelir elde eden şehirler var. Kayseri'de bundan biri olmaya adaydır" ifadelerini kullandı.



Erciyes'te yapılacak aktivitelerin Kayseri'nin markalaşmasında etkili olacağını kaydeden Cıngı, şunları söyledi:



"Önümüzdeki yıllarda yüzlerce milyon avrodan bahsedeceğiz ve Kayseri'nin gelir kapısına yeni bir kapı daha ilave edilmiş olacak. Şehrimiz ve halkımız bundan sonra istifade edecek. Bunun yanında sadece iktisadi açıdan değil, şehrin tanınmasında ve markalaşmasında ve bir Davos olmasında bu gibi yatırımlarında büyük katkısı oluyor. Kayseri'nin de markalaşmasında yapmış olduğumuz ve yapacağımız dünya kupası ile sportif aktiviteler buraya gelen devlet büyüklerinin katkılarıyla Erciyes Kayseri'nin de markalaşmasında çok ciddi bir etki oluşturacak." - KAYSERİ